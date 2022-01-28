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В Госдуме рассказали об условиях перехода на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Нилов: переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть эволюционным

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Переход России на четырехдневную рабочую неделю возможен, однако происходить это должно эволюционным, а не революционным способом. Об этих условиях в беседе с Национальной службой новостей рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что в такого рода инициативах необходимо учитывать интересы как работников, так и работодателей, поскольку иначе возможны серьезные последствия для экономики.

При этом, по словам Нилова, переход на удаленку, случившийся у многих во время пандемии, уже позволил большому количеству работников начать работать по четыре и даже три дня в неделю.

«Нельзя нарушать существующий баланс, все должно происходить эволюционным путем», — резюмировал депутат.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, однако переходить к ней стоит, когда это будет целесообразно экономически. По его словам, необходимо добиться того, чтобы переход на четырехдневную неделю не сказался на уроне зарплат и общем благосостоянии населения.

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Роман Кирьянов
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