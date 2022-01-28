Названы конкуренты Москвы по росту цен на жилье

В 2022 году Сочи, Краснодар, Калининград, Казань и Санкт-Петербург могут обогнать Москву по темпам роста цен на первичную недвижимость. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

По итогам 2021 года столица России занимала 21-е место по подорожанию квадратного метра в новостройках. По прогнозам специалистов, в 2022 году тенденция сохранится, и регионы снова смогут конкурировать с Москвой по темпам роста цен на жилье.

Претендентом на лидерство исследователи назвали Сочи, где в предыдущие 12 месяцев квартиры в новостройках подорожали больше всего — на 100 процентов, до 378,3 тысячи рублей за «квадрат». Аналитики предполагают, что в 2022-м темп роста цен в курортном городе снизится. Однако если введут дополнительные ограничения по коронавирусу, Сочи вновь обгонит Москву.

За первое место по подорожанию жилья в новостройках поборется Краснодар — там недвижимость будет расти в цене из-за стабильно высокого спроса на внутреннюю миграцию из других регионов России. Кроме того, потенциальных покупателей привлекает мягкий климат, в котором можно находиться круглый год, имея удаленную работу.

Привлекательным для переезда внутри страны считается и Калининград, который конкурирует с городами на Черном море за потоки внутренних мигрантов. Жилье там стоит значительно дешевле, чем в Сочи и Краснодаре (в среднем 100,8 тысячи рублей за квадратный метр), однако на фоне повышенного спроса может начать дорожать так же быстро, как и в Москве.

Среди других потенциальных конкурентов столицы России по подорожанию недвижимости специалисты назвали Казань, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Тюмень — в 2021 году динамика цен на первичную недвижимость в этих городах была сопоставимой с московской. Однако в большинстве из них, в отличие от столицы, продолжает действовать льготная ипотека, а цены далеки от рекордных по стране показателей.