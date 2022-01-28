Воронов обучат собирать окурки за еду

Шведский стартап Corvid Cleaning задумал обучить диких воронов за еду собирать на улицах городов окурки и другой мелкий мусор. Метод поможет сэкономить не менее 75 процентов расходов бюджета на уборку территории, сообщает The Local.

Диких воронов планируют пошагово дрессировать, чтобы они могли собирать окурки и приносить их в автомат, который будет выдавать корм. Запустить систему в тестовом формате планируют в городе Седертелье, в случае успеха ее внедрят в остальных частях страны.

Компания выбрала воронов, так как посчитала их наиболее умными для выполнения задачи — их легче обучить, но существуют небольшие риски, что они съедят мусор. Инициатива поможет экономить бюджетные средства. На данный момент сбор одного окурка оценивается в две кроны (16,4 рубля). Если их будут собирать вороны, то сумму можно будет снизить в четыре раза.

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