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На Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости COVID-19

На Украине COVID-19 заболело рекордное число людей за все время пандемии

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

На Украине зафиксировали новый абсолютный антирекорд заболеваемости COVID-19 — за прошедшие сутки его выявили у 34 408 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Отмечается, что заболевание выявили у 5341 ребенка и 808 медработников. Наибольшее число случаев заражения зафиксировали во Львовской (2793), Одесской (2406) областях и в Киеве (2384).

За все время пандемии на Украине COVID-19 заболели более 3 миллионов 980 тысяч человек, 99 882 человека скончались.

Ранее сообщалось, что Национальная академия наук (НАН) Украины посчитала официальную статистику смертности от причин, связанных с коронавирусом, вдвое заниженной. По мнению ученых, госпитальная летальность выросла до нового максимума — с 3 до 21 процента.

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Алиса Реброва
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