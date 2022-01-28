Бритни Спирс станцевала в бикини на камеру и смутила фанатов текстом под видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс исполнила танец в ярком бикини для новой публикации и смутила поклонников описанием происходящего. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 40-летняя знаменитость подходит к камере в раздельном купальнике желтого цвета и начинает двигаться под музыку, демонстрируя свое тело. Под роликом она оставила следующий текст: «Этим летом я показываю некую деликатную особенность с участием "моей задницы"… И, поскольку большинство из вас знает меня хорошо, это может осветить ваш мир с подзаголовком "яблоки"! Ведь это единственное, что проливается на меня дождем… Я могла бы даже приготовить немного сока с этим наводнением… Но у меня есть два питомца, и, когда я уезжаю на некоторое время в одиночестве, я очень скучаю по ним, под моими костями таится тревога».

Спирс встревожила своих фанатов, поскольку они сочли ее рассказ бессвязным. «Что? С тобой точно все в порядке, Бритни?», «Я пытаюсь вникнуть в смысл этой фразы, но у меня взрывается мозг», «Бритни Спирс никогда не перестанет нас пугать, ребята», «Малышка, что с тобой происходит?», «Кто снимает эти видео? О чем ты вообще говоришь? Я за тебя боюсь», — недоумевали они. Сама певица не объяснила значения своих слов и никак не отреагировала на комментарии подписчиков.

Ранее в январе Бритни Спирс снялась полуголой во время отдыха на Гавайях и пожаловалась на назойливых папарацци. В подписи к фото она рассказала, что столкнулась с тошнотой на отдыхе, в результате чего похудела. Певица связала свое недомогание с людьми, которые, по ее словам, «прячутся где-то за домом, чтобы сделать очередной дешевый снимок».