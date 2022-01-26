Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бритни Спирс снялась полуголой и пожаловалась на папарацци

Бритни Спирс показала фигуру в бикини и рассказала о своем недомогании из-за папарацци

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась полуголой во время отдыха на Гавайях и пожаловалась на назойливых папарацци. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 40-летняя знаменитость показала свою фигуру в желтом бикини. Спирс запечатлел ее возлюбленный, личный тренер Сэм Асгари, когда она загорала на террасе. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки.

В подписи к публикации она рассказала, что столкнулась с тошнотой на отдыхе, в результате чего похудела. Певица связала свое недомогание с людьми, которые, по ее словам, «прячутся где-то за домом, чтобы сделать очередной дешевый снимок».

«Оставьте меня в покое! Я должна иметь возможность бегать голышом по дому, если захочу! А вообще здесь все прекрасно. (...) И хоть папарацци ужасны, Мауи — это абсолютное волшебство», — заключила Спирс.

В декабре Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников. По словам певицы, она больше не занимается музыкой, поскольку это приносит пользу только ее семье. Отказ — это один из способов заявить им: «Да идите вы», считает она. Спирс призналась, что все достижения доставляют ей страдания из-за того, что семья всегда ее использовала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания
Дептранс Москвы объяснил увеличение интервалов движения трамваев
Диетолог назвала продукты для укрепления суставов
Россиянам назвали порядок действий при обыске жилья
Больше трети россиян передумали брать ипотеку в 2022 году
Все школы в российском городе эвакуировали из-за письма с угрозами
Бритни Спирс снялась полуголой и пожаловалась на папарацци
В Роспотребнадзоре предупредили об опасной особенности омикрон-штамма у детей
Ученые предупредили о риске эпидемии гонконгского гриппа
Россия обвинила США во лжи о ситуации вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter