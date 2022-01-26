Бритни Спирс снялась полуголой и пожаловалась на папарацци

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась полуголой во время отдыха на Гавайях и пожаловалась на назойливых папарацци. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 40-летняя знаменитость показала свою фигуру в желтом бикини. Спирс запечатлел ее возлюбленный, личный тренер Сэм Асгари, когда она загорала на террасе. Образ исполнительницы дополнили солнцезащитные очки.

В подписи к публикации она рассказала, что столкнулась с тошнотой на отдыхе, в результате чего похудела. Певица связала свое недомогание с людьми, которые, по ее словам, «прячутся где-то за домом, чтобы сделать очередной дешевый снимок».

«Оставьте меня в покое! Я должна иметь возможность бегать голышом по дому, если захочу! А вообще здесь все прекрасно. (...) И хоть папарацци ужасны, Мауи — это абсолютное волшебство», — заключила Спирс.

В декабре Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников. По словам певицы, она больше не занимается музыкой, поскольку это приносит пользу только ее семье. Отказ — это один из способов заявить им: «Да идите вы», считает она. Спирс призналась, что все достижения доставляют ей страдания из-за того, что семья всегда ее использовала.