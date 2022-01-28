В Совфеде назвали шантажом угрозы США выслать российского посла

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал угрозы США выслать российского посла Анатолия Антонова шантажом. Его слова приводят «Известия».

«Ну как можно требовать выдать визы 12 охранникам вне квоты, которая установлена у нас между посольствами, между странами по составу диппредставительств, и угрожать при этом выслать посла. Они что думают, значит, они потребуют отъезда Антонова, мы Салливану разрешим оставаться в Москве? Будет ответная мера сразу», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что глава МИД РФ Сергей Лавров не раз предлагал США вернуться к нормальным отношениям, а также вернуть России ее дипсобственность и согласовать новую численность сотрудников посольств. В свою очередь Вашингтон не слышит призывов и продолжает давить на Москву, отметил Джабаров.

«Я думаю, что все-таки надо включить голову американцам и послушать мудрые советы нашего опытного министра иностранных дел», — заключил сенатор.

Ранее глава Лавров назвал угрозы США выслать российского посла из-за виз хамством. По его словам, американцев предупредили, что, если такое отношение продолжиться, Москва применит свои резервы, «чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия». Также глава МИД опроверг связь между эвакуацией родственников дипломатов США из Киева и своими переговорами с госсекретарем Энтони Блинкеном.