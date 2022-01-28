Лавров раскрыл содержание разговора с Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг связь между эвакуацией родственников дипломатов США из Киева и своими переговорами с госсекретарем Энтони Блинкеном. По словам министра, он не сказал коллеге ничего такого, заявил он в интервью для ряда радиостанций.

Он добавил, что после переговоров Блинкен заявил, что «там наши тоже будут». Лавров не пояснил, о ком именно и где идет речь, однако, предположительно, он имел в виду Украину и готовность США отправить туда войска.

Российская сторона неоднократно обращала внимание западных партнеров на то, что стороны конфликта на востоке Украины находятся в неравных условиях, поскольку Киеву поставляют огромное количество вооружений, инструкторов и финансовой помощи. Более того, любые предложения республик по выполнению Минских соглашений всегда отвергаются, утверждают в Москве.

