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Лавров раскрыл содержание разговора с Блинкеном

Лавров опроверг связь между эвакуацией дипломатов США из Киева и переговорами с Блинкеном

Фото: Ron Przysucha / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг связь между эвакуацией родственников дипломатов США из Киева и своими переговорами с госсекретарем Энтони Блинкеном. По словам министра, он не сказал коллеге ничего такого, заявил он в интервью для ряда радиостанций.

Он добавил, что после переговоров Блинкен заявил, что «там наши тоже будут». Лавров не пояснил, о ком именно и где идет речь, однако, предположительно, он имел в виду Украину и готовность США отправить туда войска.

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Российская сторона неоднократно обращала внимание западных партнеров на то, что стороны конфликта на востоке Украины находятся в неравных условиях, поскольку Киеву поставляют огромное количество вооружений, инструкторов и финансовой помощи. Более того, любые предложения республик по выполнению Минских соглашений всегда отвергаются, утверждают в Москве.

Виктория Кондратьева
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