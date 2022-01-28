Названы города России для легкой продажи жилья

В 2021 году больше всего среди городов России спрос на вторичные квартиры увеличился в Екатеринбурге — на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Городом, где легко можно продать жилье, также назвали Ростов-на-Дону. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость», сообщает «Российская газета».

Спрос на «вторички» в Ростове-на-Дону за год увеличился на 31 процент. В списке городов для легкой продажи жилья оказался Сочи — спрос повысился на 29 процентов. На 23 процента интерес к вторичным объектам увеличился в Краснодаре и Челябинске. Легко продать квартиру также можно в Новосибирске и Симферополе — спрос на жилье прибавил 21 и 20 процентов соответственно.

По данным аналитиков, в городах увеличилось и количество выставленных на продажу объектов. Больше всего прибавка достигла в Сочи (48 процентов), а также в Москве, Новосибирске и Тюмени — на 46 процентов в каждом.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали российские города, где за 2021 год больше всего выросли цены на вторичное жилье. Лидером рейтинга стал Сочи, где стоимость квадратного метра увеличилась на 82,2 процента. В списке также оказались Краснодар, города Подмосковья и Севастополь.