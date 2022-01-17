Названы города России с подорожавшими «вторичками»

За 2021 год больше всего квадратный метр во вторичных квартирах подорожал в Сочи — стоимость увеличилась на 82,2 процента. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир», сообщают РИА Новости.

По данным экспертов, за год «квадрат» жилья в крупных российских городах во «вторичках» в среднем подорожал на 19 процентов до 82,7 тысячи рублей. Одним из городов с подорожавшими квартирами помимо Сочи назвали Краснодар — показатель увеличился на 63,6 процента. Ниже расположились города Подмосковья (увеличение на 42 процента) и Севастополь (на 41 процент).

Меньше чем на 40 процентов стоимость квадратного метра увеличилась в Калининграде (на 39 процентов), Ленинградской области (на 37 процентов), Курске (на 37 процентов), Улан-Удэ (на 36 процентов), а также в Иванове и Чите — на 35 процентов в каждом. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в этих городах показатель достиг 19 и 26 процентов соответственно.

Наименьший прирост стоимости зафиксировали в Архангельске (на 7 процентов), Нижнем Тагиле (на 10 процентов), а также в Екатеринбурге и Владивостоке — на 13 процентов в каждом.

Ранее специалисты портала Restate.ru заявили, что цены на вторичное жилье в 2021 году в крупнейших городах России в среднем увеличились на 30 процентов. Лидером рейтинга стал Краснодар, второе место в списке занял Новокузнецк. Топ-3 замкнул Севастополь.