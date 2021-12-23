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Названы города России с быстро дорожающими квартирами

Restate.ru: вторичное жилье в России в среднем подорожало на 30 процентов за год

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2021 году цены на вторичное жилье уверенно росли в абсолютном большинстве крупнейших городов России, в среднем они увеличились на 30 процентов, говорится в материалах портала Restate.ru, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Среди причин удорожания недвижимости — запуск льготной ипотеки, рост цен на стройматериалы, инфляция и ослабление рубля.

Аналитики назвали абсолютного лидера по росту цен на «вторичку» — это Краснодар. По сравнению с декабрем прошлого года средние цены там выросли на 65 процентов, а стоимость «квадрата» достигла 102,5 тысячи рублей.

Второе место в списке городов с быстро дорожающими квартирами занял Новокузнецк. В самом крупном городе Кемеровской области (после Кемерово) цены на «вторичку» за год увеличились на 44 процента, до 57 тысяч рублей за метр. Третье место досталось Севастополю, где цена «квадрата» выросла на 42 процента, до 149 тысяч рублей.

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В топ-5 также вошли Томск (плюс 36 процентов за год) и Казань (34 процента). Столица Татарстана по темпам удорожания «вторички» стала лидером среди 15 городов-миллионников.

Высокую динамику роста цен на недвижимость за год показали Ярославль, Кемерово, Астрахань, Нижний Новгород, Самара, Воронеж, Барнаул и другие города — там стоимость «вторички» за последний год выросла на 30-32 процента. В Москве ценники увеличились на 12 процентов.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.

Нина Ташевская
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