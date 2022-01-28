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Российский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за сработавшего датчика разгерметизации. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В пятницу, 28 января, самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Самарканд — Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности воздушного судна и совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово.

Экстренные службы авиагавани находились в режиме готовности к принятию борта, посадка прошла благополучно. По предварительным данным, на воздушном судне сработал датчик разгерметизации салона.

На борту лайнера находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. В настоящее время свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее, в декабре 2021 года, пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео загоревшийся при взлете двигатель. Отмечалось, что причиной инцидента стал помпаж двигателя.

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Дарья Рыбак
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