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Медведев заявил о нежелании делить людей на привитых и непривитых от COVID-19

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не делит людей на привитых и нет
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о своем нежелании делить людей на привитых и непривитых от COVID-19. Политик дал интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По словам Медведева, он всегда интересуется причинами отказа от вакцинации. «Я спрашиваю обычно: "Ты, или вы, прививались?" Допустим, нет. А почему? Ответы разные бывают. Кто-то говорит: "Мне нельзя по медицинским показаниям". Я говорю, вы уверены? Потому что медицинских отводов совсем немного. Получается, что не уверены», — объяснил он. Зампред Совбеза добавил, что общаться с теми, кто не привит, ему все равно приходится, это необходимо.

Ранее Медведев счел создание лекарства от коронавируса достойным Нобелевской премии прорывом. «Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд», — заявил он.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

Марина Совина
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