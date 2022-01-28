Медведев назвал достойное Нобелевской премии открытие

Создание лекарства от COVID-19 стало бы прорывом, достойным Нобелевской премии. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Если удастся создать, например, лекарство против коронавируса или чего-то подобного, ну это точно Нобелевская премия, на мой взгляд»,— счел он.

Ранее Медведев объяснил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает отечественный препарат от коронавируса «Спутника V» из-за определенных политических и коммерческих причин. Он отметил, что есть также организационные нюансы, и «наши структуры должны активнее работать».

В 2019 году Медведев указал, что современная и качественная медицина должна быть доступна каждому россиянину вне зависимости от региона проживания. Развитие медицины является одним из приоритетов социальной политики страны, уточнил он.