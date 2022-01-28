Путин обсудил с Макроном неучтенные требования России по гарантиям безопасности

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили неучтенные требования России к США и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Главной же темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности — в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в разговоре с Макроном заявил, что ответы НАТО и США на предложения РФ не учитывают такие принципиальные озабоченности Москвы, как расширение НАТО, размещение ударных систем у границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе на позиции 1997 года.

Также российский лидер обратил внимание коллеги из Франции, что США и НАТО не ответили, как они собираются соблюдать принцип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о неделимости безопасности. Согласно ему, страны не имеют права укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

28 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично ответит США и НАТО на их встречные предложения по гарантиям безопасности. Пока что российский лидер не готов, однако, по словам Пескова, он обязательно найдет время и нужную форму для ответа.