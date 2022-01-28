В Германии исключили расширение НАТО на восток в ближайшее время

Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Бербок отметила, что поскольку принятие Украины в Североатлантический альянс не обсуждается, никакого расширения НАТО на восток в ближайшее время не предвидится. По ее словам, об этом знают все страны, в том числе и Россия.

По мнению главы немецкого ведомства, наиболее важной темой для обсуждения является ситуация в Донбассе. Она подчеркнула, что народ Украины хочет жить в мире и безопасности. «Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта в Донбассе. Вот об этом речь, а не о скором вступлении в НАТО», — сказала Бербок. Она добавила, что в настоящее время гораздо важнее выстроить диалог о выполнении минских соглашений.

Ранее Бербок призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной при выборе мер реагирования на возможную агрессию России и дальнейшее военное обострение. Она отметила, что Североатлантический альянс солидарен с Киевом, но Украина не является частью организации.