Голикова сообщила о снижении смертности в декабре 2021 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 11,4 процента. Ее слова в пятницу, 28 января, приводит РИА Новости.

«По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4 процента», — сказала вице-премьер.

Ранее в январе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма. Ее куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова, возглавила опергруппу заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.