Простой советский способ крепче спать заинтересовал американцев

Персональный фитнес-тренер и танцовщица из Лос-Анджелеса, США, заинтересовала подписчиков рассказом о способе для улучшения сна, который разработал советский врач Константин Бутейко. О методе она рассказала в видео в своем аккаунте в TikTok.

Алексис Фишер предложила на ночь заклеивать рот пластырем или клейкой лентой, чтобы крепче спать. «Это предотвращает дыхание ртом на всю ночь, и вы уснете самым глубоким сном за всю вашу жизнь. Поначалу это немного неудобно, и вам придется привыкнуть, но попробуйте», — отметила она и добавила, что этот метод позволяет избавиться от храпа, неприятного запаха изо рта и предотвращает возникновение кариеса.

Некоторых американцев смутила рекомендация Фишер, а другие, напротив, поблагодарили ее и сказали, что этот прием изменил их жизнь. «Моя жизнь не будет прежней! Больше никакого храпа», — восхитился один из них. «А у меня хронический насморк, и я могу просто задохнуться», — возразила другая комментатор.

Первые дыхательные упражнения советский медик Константин Бутейко разработал в 1950-х годах. Он считал, что возникновение болезней дыхательной системы, в частности астмы, напрямую зависит от того, как дышит человек. Соответственно, Бутейко полагал, что проблемы исчезнут, если научить пациентов дышать правильно — через нос.

Врач умер в 2003 году, а его метод продолжает жить. Чаще всего заклеивание рта используют для лечения апноэ сна — нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды времени. Из-за сбоев в дыхании сон становится неполноценным, что может стать причиной для возникновения хронической усталости и, как следствие, может привести к депрессии.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер Джастин Августин назвал способ уснуть за две минуты с помощью армейских техник. Он объяснил, что начинать нужно с расслабления тела и освобождения головы от лишних мыслей.