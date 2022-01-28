Арестованы готовившие нападение на школу Нижнего Новгорода российские подростки

В Нижнем Новгороде арестовали трех российских подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РИА Новости.

Подросткам предъявили обвинение. Московский районный суд города удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех троих под стражу на время предварительного следствия и отправил их в СИЗО до 26 марта. В отношении подростков 16-17 лет возбуждено уголовное дело по статье 105 («Приготовление к совершению убийства более двух лиц») УК РФ.

О задержании сотрудниками ФСБ троих подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, сообщалось 27 декабря. Они планировали устроить массовое убийство учеников и сотрудников школы с помощью огнестрельного оружия. Оперативники установили, что подростки были подписаны на закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях. Администратором канала оказался 16-летний гражданин Украины.

По данным ФСБ, один из подростков вел дневник с методами изготовления взрывчатки, там много записей о ненависти к себе и окружающим. Один из участников группы пытался свести счеты с жизнью.