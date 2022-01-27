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ФСБ предотвратила теракт в школе

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали троих подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде. Об этом в четверг, 27 января, сообщает ТАСС.

По версии следствия, несовершеннолетние познакомились друг с другом летом 2021 года и с октября начали планировать массовое убийство. Оперативники установили, что подростки были подписаны на закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях. Администратором канала оказался 16-летний гражданин Украины.

На задержанных завели дело по статье 105 («Приготовление к совершению убийства более двух лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в квартирах школьников провели обыски. Полиция изъяла личные дневники с описанием плана нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер наблюдения в школе и компоненты для сборки СВУ.

Сейчас молодых людей направили в психиатрическую больницу для предварительного обследования.

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Елизавета Новикова
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