В российском городе предотвратили нападение с бомбой на школу

В Нижнем Новгороде силовики предотвратили нападение группы подростков с бомбой на школу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трое молодых людей, пойманных на подготовке вооруженного нападения, в возрасте 16 и 17 лет познакомились летом в детском лагере и начали общаться. Уже в октябре они начали обсуждать план массового убийства.

Оперативники установили, что подростки были подписаны на закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях. Администратором канала оказался 16-летний гражданин Украины.

В квартирах российских школьников провели обыски. Полиция изъяла личные дневники с описанием плана нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер наблюдения в школе и компоненты для сборки СВУ.

Пойти на преступление они хотели из-за «ненависти к людям». Молодых людей направили в психиатрическую больницу для предварительного обследования.