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Режиссер Джеймс Ганн рассказал о финале кинотрилогии «Стражи Галактики»

Джеймс Ганн: третья часть «Стражей Галактики» станет последней картиной кинофраншизы

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Американский режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья часть кинофраншизы «Стражи Галактики» станет финальной картиной для нынешнего состава команды супергероев. Об этом он рассказал в интервью Deadline.

Постановщик подчеркнул, что заключительный эпизод кинотрилогии будет достаточно мрачным, но масштабным. «Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды «Стражей»», — сказал Ганн.

Известно, что работа над третьими «Стражами Галактики» уже идет. Премьера ленты запланирована на май 2023 года.

В том же интервью с Deadline Ганн рассказал, что работает над новой частью «Отряда самоубийц». По его словам, это может быть вторым спин-офф фильма, однако в настоящий момент соглашение о съемках не подписано.

В августе 2021 года Джеймс Ганн рассказал о самой сложной сцене из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кинематографист отметил, что речь идет об эпизоде, в котором Харли Квин (Марго Робби) оказывается в плену, подвешенная к потолку за связанные руки.

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Сергей Равин
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