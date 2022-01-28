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Блогерша раскрыла способ сберечь качество волос с помощью носка

Эшли Пангалло аккуратно сложила волосы в махровый носок и проснулась со свежей укладкой

Кадр: @ashmarrie12 / TikTok

Жительница США раскрыла правильный способ собирать волосы на ночь, чтобы сберечь их, и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогерша Эшли Пангалло (Ashley Pangallo) поделилась лайфхаком, с помощью которого она просыпается по утрам со свежей укладкой. Для этого она аккуратно складывает свои пряди в махровый носок и закрепляет конструкцию резинкой для волос. Героиня материала заверила, что мягкая текстура носка предотвращает спутывание волос во время сна, за счет чего после пробуждения они не пушатся.

На кадрах Пангалло показала себя после сна, подтвердив, что ее прическа выглядит практически свежей. Публикация стала вирусной и набрала 388 тысяч просмотров. Подписчики девушки оценили предложенный метод в комментариях.

«Вы только что изменили мою жизнь», «Обязательно попробую этот лайфхак! У меня есть ночная шелковая шапка, но от нее у меня немного болит голова, так как я не привыкла носить головной убор во время сна! Мне нравится твоя идея!», «Я иду к ящику для носков», — высказывались они.

В декабре 2021 года другая блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Юзерша, которую прозвали австралийской Рапунцель, предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине.

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Айсель Эюбова
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