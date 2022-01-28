Медведев оценил возможность окончания пандемии COVID-19 и напомнил об испанке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ему хотелось бы верить прогнозам специалистов о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию и окончании пандемии. Аналогичный сценарий произошел с испанкой в 1920-е годы, напомнил политик в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы тех, кто считает, что вирус по известным законам развивается и ослабляется, как это происходило, кстати, например, с «испанкой» в 1920-е годы прошлого века, и в конечном счете превращается в обычное сезонное заболевание, к которому все привыкли, которое протекает в относительно мягкой форме и так далее Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

По его словам, людям нужно приспособиться и бороться с вирусом, понимая, что одних вакцин недостаточно — лекарства тоже нужны. Создание препаратов против вирусов, как считает Медведев, может быть еще более сложной задачей.

«Создать лекарство, например, от острых респираторных вирусных заболеваний очень непросто. Ведь, вот вспомните, чем лечили до появления коронавируса от других всяких разных гриппов, парагриппов и прочих ОРВИ? Да вот ничем и не лечили особо, витамин С и жаропонижающие средства, если начинается бактериальная пневмония, то, соответственно, антибиотики», — отметил зампред Совбеза.

Эпидемия испанского гриппа, о которой упомянул Медведев, началась в январе 1918 года и продлилась 18 месяцев. За это время вирус поразил около 30 процентов населения Земли, по разным оценкам умерли от 17,4 до 100 миллионов заболевших. Эпидемия стремительно распространялась по миру и закончилась так же резко, как и началась. Многие специалисты сравнивают коронавирус с испанкой и придерживаются мнения, что нынешняя пандемия может завершиться по тому же сценарию.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.