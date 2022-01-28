В Совфеде поддержали слова Лаврова о нежелании России вступать в войны

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поддержал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о нежелании России вступать в войны. Об этом он рассказал в интервью Life.

Сенатор подчеркнул, что Россия никогда не выступала агрессоров и не развязывала вооруженных конфликтов. «Россия никогда не хотела войны. Мы все воспитаны в традициях дедушек и бабушек, которые всегда говорили, что могут быть разные развития в жизни, но главное, чтобы не было войны. Россия никогда не была агрессором. Ни на кого не нападала», — заявил политик.

Карасин пояснил, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы добиться уважения законных стратегических интересов России, которые были сформулированы и представлены США и другим странам Запада в письменной форме.

«У нас есть свои стратегические цели, и другие страны не должны это игнорировать», — отметил сенатор. Кроме того, отметил Карасин, Россия призывает к взаимному учитыванию интересов в ходе международных переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в войне с Украиной. «Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — заявил Лавров.