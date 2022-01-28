Китайцы пригрозили «Матрице» бойкотом из-за Киану Ривза

Китайские пользователи соцсетей раскритиковали канадского актера Киану Ривза за участие в благотворительном мероприятии в пользу Тибета. Об этом сообщает Variety.

Недовольство граждан вызвано решением артиста выступить 3 марта с другими звездами на концерте, устроенном Тибетским домом США. Организация выступает за независимость присоединенного к КНР в 1950 году региона от Пекина.

Китайские националисты, которых в соцсетях называют «розовыми малышками», пригрозили бойкотом ленте Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» из-за позиции Ривза. Фильм стартовал в китайском прокате 14 января и заработал около 12,3 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вышел на китайском стриминговом сервисе Tencent Video с радикально измененной концовкой. В ней главный персонаж помогает полиции предотвратить собственный план по взрыву небоскребов и ложится в психбольницу.