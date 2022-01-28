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Задушившему двух женщин российскому пенсионеру дали 12 лет колонии

СКР: в Ленинградской области осудили 73-летнего мужчину, который задушил и расчленил жену

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ленинградской области осудили на 12 лет колонии строгого режима 73-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве жены и ее знакомой. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, первое преступление было совершено в июле 2020 году в Тихвине. Пенсионер задушил супругу, расчленил ее тело ножом, разложил по пакетам и выбросил их реку Сясь. Затем он начал получать назначенную ей пенсию по ранее оформленной доверенности.

Второе убийство мужчина совершил 31 декабря 2020 года. Он напал на знакомую своей погибшей жены и задушил ее, после чего поместил тело в ванну и заполнил водой до краев, чтобы инсценировать утопление. Однако обмануть полицию ему не удалось: он был задержан по горячим следам и помещен в СИЗО.

7 ноября 2021 года сообщалось, что в поселке Орехово Ленинградской области пенсионер объявил себя «борцом с зомби» и отрубил голову соседке.

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Елизавета Новикова
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