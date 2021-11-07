Пенсионер в России объявил себя «борцом с зомби» и отрубил голову соседке

Пенсионер в поселке Орехово Приозерского района Ленинградской области, объявивший себя «борцом с зомби», убил соседку, передает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

В пятницу, 5 ноября, между владельцами дач в СНТ «Клен» (оба 1957 года рождения) после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего отрубил голову топором. Затем он скрылся с места преступления.

После обнаружения трупа полиции удалось задержать подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Как передает портал 47news.ru со ссылкой на источники, мужчина часто выпивал и вел себя неадекватно. Он объявил себя борцом с вампирами и зомби.

В январе в Одессе на проспекте Небесной Сотни (до 2016 года проспекте Маршала Жукова) 30-летний украинец убил двух человек — собственного отца и мужчину, снимавшего у него комнату.