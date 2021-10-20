В российской колонии осужденному отрубило голову

Заключенному отрезало голову во время производственных работ в колонии Пермского края

В исправительной колонии (ИК-10) Пермского края осужденному отрубило голову. Об этом в среду, 20 октября, в своем Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асуленко.

По словам члена ОНК, погибший в пятницу, 15 октября, находился на карантине, откуда его отправили работать на производство. Там мужчина погиб в результате несчастного случая. Асуленко утверждает, что заключенные ИК-10 регулярно присылают жалобы на ее руководство.

Как сообщает телеканал «360», официальный представитель регионального управления ФСИН подтвердил факт произошедшего, сообщив, что следствие уже проводит проверку.

16 октября сообщалось, что программист Сергей, передавший правозащитной организации Gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной туберкулезной больнице (ОТБ) №1, прибыл в Париж и попросит там политическое убежища.