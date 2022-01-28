Малышева объяснила причины ночных кошмаров

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» объяснила, почему людям снятся кошмары по ночам. Ее соведущие Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус отметили, что причинами беспокойного сна могут стать храп, прием определенных групп препаратов и болезни печени. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

По словам Шубина, первой распространенной причиной, по которой снятся кошмары, является храп. Он отметил, что иногда храп может резко прерываться, из-за чего останавливается дыхание. «В этот момент человек задерживает дыхание, и мозг его перестает получать достаточное количество кислорода, и могут происходить кошмарные сны», — объяснил врач.

«Лекарства, которые вы пьете, могут тоже вызвать кошмары», — предупредила Малышева. Специалисты объяснили, что есть несколько групп лекарств, которые могут нарушить сон. «Первая группа препаратов — это любые психотропные препараты, вторая группа препаратов — любые стимуляторы, которые люди принимают для того, чтобы лучше учиться. Третья группа — бетаблокаторы», — пояснил Гандельман и уточнил, что к последней относятся лекарства от гипертонии. Еще одной группой препаратов, вызывающих кошмары, он назвал лекарства для снижения уровня холестерина.

Врачи отметили, что ночные кошмары также могут вызывать болезни печени. По словам Продеуса, при печеночной недостаточности, орган не может выполнять свою главную функцию — выводить токсины из организма. «Поэтому возникают все эти страхи, возбуждения и кошмары», — заключил доктор.

Ранее Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» развеяли популярный миф о связи компьютерной томографии (КТ) и риска развития онкологических заболеваний. Специалисты объяснили, что распространенное исследование не вызывает рак.