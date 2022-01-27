Малышева развеяла миф о связи распространенного исследования с раком

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» развеяли популярный миф о связи компьютерной томографии (КТ) и риска развития онкологических заболеваний. Специалисты объяснили, что распространенное исследование не вызывает рак. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«При тех условиях, при которых делаются назначения врачебные для той или иной программы компьютерной томографии, вызвать рак невозможно», — опроверг Шубин известное заблуждение.

Специалист объяснил, что существует определенная рентгеновская доза, которая безопасна для человека. «Годовая рентгеновская нагрузка в сегодняшнем медицинском мире определена в 50 микрозивертов. То есть сейчас измеряется рентгеновская лучевая нагрузка в этих единицах», — пояснил врач.

По словам Шубина, КТ грудной клетки определяется примерно семью микрозивертами. «Микро — это тысячная доля зиверта, а доза безопасная — 50 микрозивертов. Поэтому нечего волноваться: никакого рака не будет», — подтвердила Малышева слова коллеги.

Ранее Малышева дала оценку популярному методу лечения — физиотерапии. На своей странице в Instagram врач заявила, что эффективность этого медицинского направления не доказана.