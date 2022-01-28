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Токаев рассказал о «спусковом крючке» для массовых протестов в Казахстане

Президент Казахстана Токаев: причиной протестов в стране стала системная коррупция
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Своеобразным спусковым крючком для массовых протестов, которые разгорелись в Казахстане в начале января, стала системная коррупция в стране. Об этом рассказал глава республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС в пятницу, 28 января.

Выступая на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан», Токаев отметил, что борьба с коррупцией должна стать одной из главных задач политсилы. «Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», — пояснил он.

Другой проблемой, на существование которой указали события в начале года, стали серьезные упущения в социально-экономической адаптации молодежи, посчитал президент. Вина за такое положение вещей, по его мнению, лежит как на местных органах исполнительной власти, так и на системе госуправления в целом.

Ранее Токаев также указал, что «Нур Отан» должна активно включиться в реализацию предложенной им программы по всесторонней модернизации Казахстана и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления страны.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Позже они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, а митингующие стали выдвигать политические требования. В частности, они требовали отставки правительства и отстранения от власти первого президента республики Нурсултана Назарбаева. При этом Токаев назвал протестующих иностранными террористами и распорядился открывать по ним огонь без предупреждения.

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Варвара Кошечкина
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