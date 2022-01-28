Токаев указал новую роль правящей партии в Казахстане

Правящая казахстанская партия «Нур Отан» должна стать двигателем для преобразований в обществе. Эту цель партии указал сменивший на посту ее главы бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Его слова передает Telegram-канал Orda.

«Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. "Нур Отан" должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана», — объявил Токаев.

Для того, чтобы соответствовать новой роли в казахстанском обществе, партия должна обновиться, уверен президент. Он собрался пополнить ряды однопартийцев за счет представителей разных общественно-политических кругов и «реальных лидеров, обладающих доверием сограждан». «К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно», — отметил глава Казахстана.

Токаев анонсировал курс на реформы в Казахстане сразу после начала масштабных протестов в первой половине января 2022 года. После наведения порядка в стране, он отстранил Назарбаева и его родственников от всех ключевых постов в государстве и заявил о сложившейся в Казахстане олигополии, которая порождает депрессию и неверие в справедливости в обществе. С этими явлениями президент намерен активно бороться.

Ранее стало известно, что в среду, 28 января Токаев занял пост председателя партии «Нур Отан» на внеочередном собрании членов политической организации.