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Токаев рассказал об олигополии и несправедливости в Казахстане

Президент Токаев: в Казахстане сложилась колоссальная концентрация бизнеса в одних руках
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Reuters

В Казахстане сложилась колоссальная концентрация бизнеса в одних руках, что порождает неверие и депрессию в казахстанском обществе. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнес-элитой страны, передает «Vласть».

«Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. И в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее», — рассказал Токаев о распределении собственности в Казахстане.

Президент республики уверен, что такая ситуация опасна для всего государства, так как приводит к расцвету несправедливости в обществе. Положение дел в казахстанском бизнесе он оценил как олигополию. «Надеюсь, все здесь знают классическое определение олигополии — колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других, способных к предпринимательству людей. В нашем случае это проявилось с особой силой», — подчеркнул он.

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После прошедших в Казахстане массовых беспорядков в начале января 2021 года, президент Токаев анонсировал курс на реформирование страны. Он сместил родственников бывшего лидера республики Нурсултана Назарбаева с важных постов, а также уволил ряд руководителей силового блока. «Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо», — обозначил приоритет Токаев.

Главной причиной январских событий, по мнению президента, стал высокий уровень расслоения в обществе. Он охарактеризовал ситуацию в Казахстане до начала протестов как «пороховую бочку».

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Дмитрий Настасьев
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