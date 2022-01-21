Токаев назвал главную причину начала протестов

Главной причиной начала протестов в Казахстане стало сильнейшее расслоение в доходах между богатыми и бедными, чем и воспользовались террористы для дестабилизации обстановки. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет Telegram-канал портала Tengrinews.

Он назвал сложившуюся в стране ситуацию перед началом акций «пороховой бочкой», но подчеркнул что «зажженную спичку» к ней поднесли заговорщики и радикалы. «Нам нужно срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые правила игры: честные, прозрачные, справедливые», — рассказал Токаев.

Он также заверил, что в самое ближайшее время руководство республики займется «реальными реформами», которые отвечали бы чаяниям ее жителей. Политик подчеркнул, что от экономического роста последних лет доходы росли лишь у «ограниченных элитных групп». «А доходы большинства уменьшаются или стагнируют», — заключил президент.

Накануне, 20 января, Токаев пообещал не сворачивать с курса на политическую модернизацию в стране даже после урегулирования всех последствий массовых беспорядков. Он подчеркнул, что Казахстан останется привержен поддержке прав человека и международного права.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими, а к 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд. На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. Позже он объявил о стабилизации обстановки в республике и постепенном выводе иностранных войск.