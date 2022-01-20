Токаев пообещал не сворачивать с курса на политическую модернизацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter пообещал не сворачивать с курса на политическую модернизацию страны.

«Казахстан остается привержен своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации. Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок — основа нашей стабильности», — заявил Токаев в четверг, 20 января.

Накануне нижняя палата парламента Казахстана приняла поправки, лишающие первого президента Нурсултана Назарбаева пожизненного права возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Полномочия были официально переданы Токаеву.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. На их подавление бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек.

Токаев назвал протестующих террористами и сообщил, что дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что президент не имел в виду демонстрантов. «Это был сильный сигнал в адрес вооруженных боевиков», — сказал министр.