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Назарбаеву сохранят право выступать в правительстве и парламенте

Назарбаев сохранит должность в Конституционном суде и право выступать в правительстве

Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право выступать на заседаниях правительства и парламента. Проект поправок «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» опубликован на сайте сената.

Назарбаев сможет участвовать в обсуждении «важных для страны вопросов», а также будет входить в состав Конституционного совета.

19 января нижняя палата парламента (мажилис) приняла поправки, лишающие Назарбаева пожизненного права возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Полномочия были официально переданы действующему президенту.

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В апреле 2021 года Назарбаев передал пост главы Ассамблеи народа Казахстана нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву. В январе текущего года в разных городах республики вспыхнули протесты, одним из основных требований которых было отстранение Назарбаева от политики и люстрация его «клана». 5 января Токаев объявил, что возглавил Совет безопасности. 18 января Назарбаев впервые после начала протестов появился на публике. Он поддержал Токаева и объявил себя пенсионером.

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София Сарджвеладзе
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