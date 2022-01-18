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Назарбаев назвал себя пенсионером

Назарбаев заявил, что находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане

Фото: Globallookpress.com

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал себя пенсионером в своем первом выступлении после начала политического кризиса в стране. Видео опубликовано на YouTube-канале Назарбаева.

Экс-президент также раскрыл свое местонахождение. «Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев.

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Он также заявил, что слухи о конфликте в казахстанской элите абсолютно беспочвенны, и выступил в поддержку Токаева. «Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», — сказал Назарбаев.

Он также заявил, что целью беспорядков, вспыхнувших в Казахстане в начале января, было «разрушение целостности страны и устоев государства». Назарбаев призвал сограждан беречь независимость как зеницу ока.

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София Сарджвеладзе
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