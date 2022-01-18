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Назарбаев опроверг конфликт элит в Казахстане и призвал поддержать Токаева

Назарбаев опроверг конфликт элит в Казахстане и выступил в поддержку курса Токаева

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступилс обращением к казахстанской нации. Он опроверг слухи о конфликте элит в Казахстане и выступил в поддержку нынешнего лидера государства Касыма-Жомарта Токаева.

«В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — сказал Назарбаев. Елбасы подчеркнул, что передал полномочия Токаеву, и теперь он обладает «всей полнотой власти».

Кроме того, Назарбаев поддержал перемены в курсе и внутренней жизни Казахстана, инициированные Токаевым. «Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», — заявил он. Речь Назарбаев произнес на казахском и русском языках.

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В Казахстане тем временем продолжаются перестановки на ключевых позициях в управлении государством. Хотя большинство министров сохранили посты или оставили вместо себя заместителей, родственников Назарбаева уволили с занимаемых должностей.

На обращении Назарбаев сидел за столом в кабинете на фоне казахстанских флагов. В своей речи президент не уточнил, где именно он находится. Ранее односельчане Назарбаева предположили, что Елбасы улетел в ОАЭ.

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Дмитрий Настасьев
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