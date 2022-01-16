Односельчане Назарбаева раскрыли его местоположение

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родное село Шамалган под Алма-Атой со 2 по 3 января, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали односельчане Назарбаева.

«Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты», — рассказал собеседник газеты, занимающий административную должность в селе.

По его мнению, экс-президенту Казахстана мог помочь глава Киргизии Садыр Жапаров — так он ответил на спасение Назарбаевым в 2010 году бывшего главы республики Курманбека Бакиева, котрого Назарбаев вывез из страны во время «апрельской революции».

Отъезду Назарбаева в ОАЭ также может свидетельствовать информация о нахождении в этой стране его родственников. В частности, младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ.

В свою очередь глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Назарбаев давно умер и был похоронен, поскольку он «долгое время не появлялся на публике».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие потребовали отставки правительства, новых выборов и рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева.