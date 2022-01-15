Жириновский описал судьбу Назарбаева фразой «давно умер и похоронили»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и был похоронен. На эту мысль политика натолкнуло то, что экс-глава государства давно не появлялся на публике. Возможную судьбу Назарбаева он описал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», — пояснил свои слова Жириновский. Он также добавил, что бывший председатель комитета госбезопасности (КНБ) Карим Максимов был сразу арестован.

Политик отметил, что такое развитие событий «на Востоке в порядке вещей». Поскольку против Назарбаева массово выступил народ, от экс-президента могли попросту избавиться.

Ранее похожим мнением с «Лентой.ру» делился политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, молчание первого президента Казахстана Назарбаева на фоне кризиса в стране говорит о том, что он уже мертв или недееспособен. Эксперт отметил, что сообщение о смерти политика еще больше дестабилизировало бы обстановку в стране. Калачев предположил, что вопрос о состоянии Назарбаева решится в ближайшее время.

Протесты в среднеазиатской республике начались 2 января 2022 года из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков и стычек с полицией погибли десятки и пострадали сотни людей как среди протестующих, так и среди силовиков.