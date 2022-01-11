Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана арестовали на два месяца

Следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу Комитета национальной безопаности (КНБ) Казахстана Карима Масимова на два месяца. Об этом во вторник, 11 января, сообщает Orda.kz в своем Telegram-канале.

Масимова подозревают в государственной измене.

О задержании Масимова по подозрению в госизмене сообщалось 8 января.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» экс-президента Нурсултана Назарбаева. Мирный протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе беспорядков погибли десятки и пострадали сотни людей.