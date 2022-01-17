Еще одного родственника Назарбаева уволили со службы

В Казахстане продолжаются отставки родственников бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. 17 января должности в Комитете национальной безопасности (КНБ) лишился племянник Елбасы Абиш Самат, следует из распоряжения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Уволенный Абиш Самат — сын младшего брата Нурсултана Назарбаева Сатыбалды. Он работал первым заместителем председателя КНБ. Самат учился в академии Службы внешней разведки России, а затем всю жизнь работал в правоохранительных органах Казахстана. За время работы он дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Также в Казахстане своих постов лишились затья бывшего президента. 15 января с должностей в государственных компаниях уволили Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева, а 17 января добровольно ушел Тимур Кулибаев.

Ранее односельчане Назарбаева предположили, что Елбасы улетел из Казахстана в ОАЭ. Бывший президент посещал родное село 2-3 января, а потом уехал в Киргизию, откуда и отправился в Эмираты, заявил один из них.