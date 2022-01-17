Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Еще одного родственника Назарбаева уволили со службы

Токаев уволил племянника экс-президента Назарбаева Абиша с поста первого зампреда КНБ

Фото: сайт Президента Республики Казахстан

В Казахстане продолжаются отставки родственников бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. 17 января должности в Комитете национальной безопасности (КНБ) лишился племянник Елбасы Абиш Самат, следует из распоряжения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Уволенный Абиш Самат — сын младшего брата Нурсултана Назарбаева Сатыбалды. Он работал первым заместителем председателя КНБ. Самат учился в академии Службы внешней разведки России, а затем всю жизнь работал в правоохранительных органах Казахстана. За время работы он дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января

Также в Казахстане своих постов лишились затья бывшего президента. 15 января с должностей в государственных компаниях уволили Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева, а 17 января добровольно ушел Тимур Кулибаев.

Ранее односельчане Назарбаева предположили, что Елбасы улетел из Казахстана в ОАЭ. Бывший президент посещал родное село 2-3 января, а потом уехал в Киргизию, откуда и отправился в Эмираты, заявил один из них.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане
Мужчина сбросил 44 килограмма и поделился одним неожиданным методом похудения
Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео
Богатейшие люди планеты стали вдвое богаче
В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией
Россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники
Беглый банкир отверг причастность к финансированию протестов в Казахстане
Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата-срочника отправят на лечение
Онищенко заявил о 70-процентной защите российской вакцины от омикрон-штамма
Неизвестные напали на вдову Градского и ограбили ее на 100 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter