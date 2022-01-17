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Третий зять Назарбаева ушел с поста

Тимур Кулибаев сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Казахстана
Тимур Кулибаев

Тимур Кулибаев. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Третий зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Соответствующее обращение Кулибаева опубликовано в понедельник, 17 января, на сайте палаты.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен"», — говорится в обращении Кулибаева. Он поблагодарил делегатов съезда и членов президиума за доверие и заявил, что для него было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.

Тимур Кулибаев женат на средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре.

Ранее стало известно, что из нацкомпаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл» были уволены зятья экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Речь идет о мужьях Дариги и Алии Назарбаевых. По данным источников, генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов лишился должности. Также свой пост потерял Кайрат Шарипбаев.

Позже депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров объяснил, что зятьев Назарбаева уволили с руководящих постов в крупных компаниях в рамках процесса реализации президентской программы. «Эти кадровые изменения знаковые для страны. Речь идет фактически о деолигархизации казахстанской экономики. Процессы начались», — подчеркнул он.

Марина Совина
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