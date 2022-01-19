Казахский парламент одобрил лишение Назарбаева части пожизненных полномочий

Нижняя палата казахского парламента (Мажилис) одобрила поправки в несколько конституционных законов, позволяющие снять первого президента Нурсултана Назарбаева с постов пожизненного председателя Совета безопасности и Ассамблеи народов Казахстана (АНК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Каната Нурова.

По его словам, Елбасы (по-казахскому «глава государства» или «лидер нации» — прим. «Ленты.ру») сам решился на такой шаг, о чем объявил накануне, во время видеопослания к нации, а парламент лишь закрепил отказ от этих привилегий. «Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса», — отметил Нуров.

Он пояснил, что бывшего главу государства лишат части полномочий, как только соответствующие изменения одобрит верхняя палата парламента (Сенат) и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. «Теперь председательство в АНК и Совбезе по праву принадлежит президенту Республики Казахстан — по должности, а не по личности», — заявил депутат.

Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года. На фоне массовых беспорядков, которые охватили страну в начале января, появились предположения, что экс-президент вместе с дочерями уехал за границу.

Однако 18 января, во вторник, он записал видеообращение к нации, заявив, что находится на заслуженном отдыхе, одобряет действия своего преемника в борьбе с беспорядками, а также добровольно отказывается от части своих пожизненных полномочий.