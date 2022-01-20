Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава МИД Казахстана объяснил приказ Токаева стрелять на поражение

Глава МИД Казахстана Тлеуберди о приказе Токаева стрелять на поражение: не в демонстрантов
Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди объяснил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение без предупреждения по всем, кто откажется сложить оружие во время протестов. Он заявил об этом после встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, передает РИА Новости.

По мнению Тлеуберди, слова президента «открывать огонь без предупреждения» были выдернуты из речи, и не относились к протестующим.

«Он определенно не имел в виду в демонстрантов. Это был сильный сигнал в адрес вооруженных боевиков, что если они не прекратят, то наши вооруженные силы и персонал правоохранительных органов будет бороться с ними боевым оружием», — уточнил он.

По его словам, был дан приказ открывать огонь «только против вооруженных боевиков».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал приказ Токаева открывать по протестующим огонь на поражение. Перед этим официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что этот приказ беспокоит мировое сообщество.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные объекты.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии высказался о России цитатой из фильма «Брат-2»
Аналитик назвал условия для роста курса рубля
В Москве задержали пристраивающегося сзади к россиянкам насильника
Россиянам рассказали о компенсациях за снятие копии с паспорта
Названы три условия для роста российской экономики
Назван порядок действий при зависании смартфона
Дочь Мадонны снялась в рекламе бренда нижнего белья Рианны
Глава МИД Казахстана объяснил приказ Токаева стрелять на поражение
Мэрию российского города эвакуировали из-за сообщения о минировании
Путина и Байдена заподозрили в тайной договоренности по «Северному потоку-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter