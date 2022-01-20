Глава МИД Казахстана объяснил приказ Токаева стрелять на поражение

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди объяснил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение без предупреждения по всем, кто откажется сложить оружие во время протестов. Он заявил об этом после встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, передает РИА Новости.

По мнению Тлеуберди, слова президента «открывать огонь без предупреждения» были выдернуты из речи, и не относились к протестующим.

«Он определенно не имел в виду в демонстрантов. Это был сильный сигнал в адрес вооруженных боевиков, что если они не прекратят, то наши вооруженные силы и персонал правоохранительных органов будет бороться с ними боевым оружием», — уточнил он.

По его словам, был дан приказ открывать огонь «только против вооруженных боевиков».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал приказ Токаева открывать по протестующим огонь на поражение. Перед этим официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что этот приказ беспокоит мировое сообщество.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные объекты.