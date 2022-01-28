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Назарбаев лишился одного из последних постов

Экс-президент Казахстана Назарбаев уступил пост председателя «Нур Отан» Токаеву

Фото: Globallookpress.com

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил назначить нынешнего главу страны Касым-Жомарта Токаева на должность председателя правящей партии «Нур Отан», которую ранее занимал сам. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Как отмечается, с соответствующей инициативой Назарбаев выступил на съезде партии. Депутаты единогласно поддержали ее.

Таким образом экс-президент лишился одного из последних своих постов.

В апреле прошлого года Назарбаев передал Токаеву пост главы Ассамблеи народа Казахстана. В начале января 2022-го, в разгар массовых протестов в стране, действующий президент также сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности и сам занял эту должность. Позже парламент Казахстана одобрил законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента в АНК и Совбезе.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, пробыв у власти почти 30 лет. Он носит титул лидера нации (Елбасы), а также до недавних решений был пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

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Варвара Кошечкина
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