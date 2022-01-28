Из московского магазина украли куклы XIX века на 11 тысяч долларов

Из магазина в центре Москвы украли антикварную французскую куклу 1870 года и музыкальный автоматон с танцующей балериной 1890 года. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, общая сумма похищенных кукол составляет 11 тысяч долларов (868 тысяч рублей). Пропажу заметил один из продавцов магазина во время проверки витрин. Отмечается, что преступники были профессионалами, так как момента кражи никто не видел. Изделия XIX века и их похитители теперь разыскиваются полицией.

Ранее сообщалось, что вязаную куклу в виде сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, ставшего героем мемов из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена и насмешившего соцсети, купили за 20,3 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей).