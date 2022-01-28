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Заслуженного летчика России обманули на 12 миллионов рублей

Мошенники обманули российского летчика на 12 миллионов рублей на криптовалютной площадке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заслуженный летчик-испытатель России сообщил в полицию, что мошенники обманули его на 12 миллионов рублей на известной криптовалютной площадке, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 61-летний пилот в конце декабря 2021 года нашел в интернете сайт по инвестированию в криптовалюту и решил на нем зарегистрироваться.

Сразу после этого с ним связался мужчина, назвавшийся брокером этой площадки. Он подробно рассказал летчику, как начать инвестировать. Под его руководством потерпевший перевел на свой счет на сайте более 12 миллионов рублей, но сразу после этого сумма исчезла, а брокер перестал выходить на связь.

Полиция начала проверку.

Ранее россиянам назвали основные мошеннические схемы с биткоином. К примеру, с помощью рассылок злоумышленники могут реализовать две схемы обмана людей: украсть их данные и заманить в финансовую пирамиду.

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Мария Рубникович
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