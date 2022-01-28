ЛНР не увидела критического увеличения численности украинских войск в Донбассе

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не увидели критического увеличения численности украинских войск в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

«Основное наращивание мы фиксируем в период с начала новогодних праздников. Критического увеличения подразделений в зоне ООС (Операции Объединенный сил Украины — прим. "Ленты.ру") мы не фиксируем, но отмечаем доукомплектование личным составом и военной техникой украинских подразделений, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения», — сказал Лещенко.

Украина также перебрасывает войска из глубины страны ближе к границам Приднестровья, Белоруссии, России и республик Донбасса, утверждает представитель Народной милиции.

По его словам, Вооруженные силы Украины открыто размещают военную технику на территории жилых массивов, используют ее «для беспокоящего огня по позициям народной милиции и обстрелов населенных пунктов» ЛНР.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что главным приоритетом для Киева является достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. «Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — подчеркнул он.

Москва отвергает обвинения в наличии каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.